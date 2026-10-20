Возможность вписать ребенка в документ родителя полностью исключается С 1 января 2027 года для выезда детей до 14 лет за пределы Российской Федерации потребуется собственный загранпаспорт, сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.