Возможность вписать ребенка в документ родителя полностью исключается С 1 января 2027 года для выезда детей до 14 лет за пределы Российской Федерации потребуется собственный загранпаспорт, сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
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