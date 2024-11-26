Орловские общественники собрали гуманитарную помощь на 50 млн рублей

Орловский народный фронт передал в зону СВО 2 рентген-аппарата и большой, на 100 кВт генератор. Как сообщил руководитель регионального ОНФ Владимир Филонов, благодаря партнёрам, фронтовикам удалось собрать гуманитарную помощь на сумму свыше 50 млн рублей.
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