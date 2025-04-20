Поздравляем с победой

ПОЗДРАВЛЯЕМ Захарова Дениса и учителя Шимчика Александра Анатольевича с победой (дипломы II, II, III степеней) на соревнованиях по программе летнего многоборья ´Защитник Отечества´ среди юношей допризывного и призывного возраста г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии