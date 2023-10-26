«Палестинцы с 1948 года ведут отсчет национальной катастрофы»

Коммунист Бенес Айо рассказал о своем участии в арабском сопротивлении Сергей Аксенов Фото: предоставлено Бенесом Айо Вот уже две недели, с 7 октября, продолжается горячая фаза конфликта между Израилем и палестинским движением «ХАМАС».
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