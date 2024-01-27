Работы воспитанников столичных школ искусств представили в Московском союзе художников

На выставке «Рисую. Творю. Мечтаю», которая открылась в выставочном зале Московского союза художников на Рождественке, можно посмотреть работы юных художников московских школ искусств, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.
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