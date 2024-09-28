Россиянку задержали за похищение и убийство соперницы

Жительницу Балакова задержали за похищение и убийство соперницы из ревности Стражи порядка задержали жительницу Балакова Саратовской области Светлану Тюрьганову, подозреваемую в похищении и убийстве соперницы из ревности.
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