Пенсионеры получат двойную выплату в декабре: в чем подвох

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. В декабре часть российских пенсионеров получат двойную пенсию. Об этом напомнил доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Бровчак, а также разъяснил, какие есть недостатки у такого решения.