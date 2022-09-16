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Посольство России рассказало, что скрывается за выпадами Вашингтона

Посольство РФ в Соединенных Штатах сообщило, что помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс своими выпадами против Москвы пытается замаскировать неприглядную правду о политике Вашингтона в отношении Венесуэлы.

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