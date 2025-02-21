Verdi готовится к забастовке в аэропортах Дюссельдорфа и Кёльна 24 февраля

Профсоюз Verdi объявил о забастовках в аэропортах Дюссельдорфа и Кёльна 24 февраля. Работники, отвечающие за багаж и регистрацию, протестуют с требованием увеличить зарплату на 8% и получить три дополнительных выходных дня.