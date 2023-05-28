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Интервью Пригожина: о потерях ЧВК «Вагнер» и не только

Интервью Пригожина: о потерях ЧВК «Вагнер» и не только

Ну что, займёмся первичным анализом довольно обстоятельного, столь же неоднозначного интервью руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина дипломату и политику Константину Долгову (позже уволенному с основных интернет-ресурсов за публикацию беседы).

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