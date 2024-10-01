Слуцкий предупредил нового генсека НАТО: Россия не блефует

Новому генсеку НАТО не стоит столь же безответственно относиться к предупреждениям России, отметил в соцсетях глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя 1 октября в соцсетях предстоящий уход Йенса Столтенберга с поста главы альянса.