Слуцкий предупредил нового генсека НАТО: Россия не блефует

Новому генсеку НАТО не стоит столь же безответственно относиться к предупреждениям России, отметил в соцсетях глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя 1 октября в соцсетях предстоящий уход Йенса Столтенберга с поста главы альянса.
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