Хрущёв: от рабочего до лидера ядерной сверхдержавы

В годы горбачёвской перестройки и реформ 1990-х годов либерально-демократические круги постарались создать образ реформатора, чуть ли не героя, который попытался избавиться от «кровавого» сталинского наследия.
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