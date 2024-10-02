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Пассажиры самолетов увидели бомбардировку Израиля из иллюминаторов. Они успели снять ракетную атаку Ирана на видео

Пассажиры самолетов увидели бомбардировку Израиля из иллюминаторов. Они успели снять ракетную атаку Ирана на видео

Пассажиры рейсов, следовавших в Дубай и Тель-Авив, стали свидетелями бомбардировки Израиля. Люди, находившиеся на борту воздушного судна, летевшего в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), успели снять ракетную атаку на видео.

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