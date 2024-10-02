Пассажиры самолетов увидели бомбардировку Израиля из иллюминаторов. Они успели снять ракетную атаку Ирана на видео

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Пассажиры рейсов, следовавших в Дубай и Тель-Авив, стали свидетелями бомбардировки Израиля. Люди, находившиеся на борту воздушного судна, летевшего в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), успели снять ракетную атаку на видео.