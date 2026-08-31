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Аргументы и Факты

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Врач назвала последствия для организма всего от одной ночи без сна

Врач назвала последствия для организма всего от одной ночи без сна

Всего одна ночь без сна несёт риски в виде негативного воздействия на здоровье, заявила врач Марибель Техеда.

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