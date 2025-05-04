Юный житель Перми, приехавший в Петербург, чтобы навестить своего друга, получил тяжелые травмы в результате конфликта с незнакомцем.
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Юный житель Перми, приехавший в Петербург, чтобы навестить своего друга, получил тяжелые травмы в результате конфликта с незнакомцем.