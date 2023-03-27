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В СПбГУ обсудили российско-греческие отношения на международной конференции

Центральной темой стало определение роли России в национально-освободительной революции XIX века. В Санкт-Петербургском государственном университете прошла II Международная научно-практическая конференция, получившая название «Греция и Россия.

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