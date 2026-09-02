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Пенсионеры пошли в контратаку: пожилые россияне ловят телефонных аферистов

Пенсионеры пошли в контратаку: пожилые россияне ловят телефонных аферистов

РЕН ТВ Пенсионер из Тольятти сумел распознать мошенническую схему и вместо 2,4 миллиона рублей передал курьеру пакет с нарезанными газетами и журналами.

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