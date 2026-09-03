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Мировое обозрение

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«Небесный щит» выдержал удар: За день ПВО России разнесла 426 дронов ВСУ

«Небесный щит» выдержал удар: За день ПВО России разнесла 426 дронов ВСУ

Дежурные силы российской противовоздушной обороны за один световой день — с 08:00 до 20:00 мск — уничтожили 426 беспилотников самолётного типа.

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