В регионе увеличилось количество учреждений, где участники СВО могут пройти реабилитацию по Губернаторскому сертификату

По реабилитационному сертификату участники специальной военной операции, получившие ранение или увечье, могут бесплатно получить социально-медицинскую реабилитацию, дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, содействие в трудоустройстве, технические средства реабилитации, стоматологическую помощь (зубопротезирование), социальные услуги, а также посещать физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые учреждения.
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