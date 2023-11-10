В регионе увеличилось количество учреждений, где участники СВО могут пройти реабилитацию по Губернаторскому сертификату

По реабилитационному сертификату участники специальной военной операции, получившие ранение или увечье, могут бесплатно получить социально-медицинскую реабилитацию, дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, содействие в трудоустройстве, технические средства реабилитации, стоматологическую помощь (зубопротезирование), социальные услуги, а также посещать физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые учреждения.