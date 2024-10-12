Жители Финляндии и Швеции получат новые инструкции на случай войны

Граждане Финляндии и Швеции получат обновленные инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.