Эксперт Роскачества Буняева предупредила о несочетаемости некоторых продуктов с вином

Вино сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому важно правильно подбирать блюда, чтобы сохранить вкус напитка, предупредила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Вино сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому важно правильно подбирать блюда, чтобы сохранить вкус напитка, предупредила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
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