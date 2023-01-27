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Эксперт Роскачества Буняева предупредила о несочетаемости некоторых продуктов с вином

Эксперт Роскачества Буняева предупредила о несочетаемости некоторых продуктов с вином

Вино сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому важно правильно подбирать блюда, чтобы сохранить вкус напитка, предупредила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

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