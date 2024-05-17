Безумное лицо старого козла, ничего в жизни толком не добившегося

Либеро типаж . ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Все думала, да что за чёрт возьми, где-то я этого козлобородого уже видела (это я про старого пидора, стрелявшего вчера в Роберта Фицо), а потом меня вдруг осенило - да он же вылитый "поэт"Лев Рубинштейн, или "политик" Вишневский, или "историк" Дмитриев.
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