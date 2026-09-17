Опубликован план конца войны На фоне серии ночных атак обсуждаются новые цели для поражения, возможные последствия для энергосистемы и неожиданные сценарии дальнейшего развития конфликта.
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"у Запада есть предложение, которое русский бизнес горячо поддерживает: сделать из Николаева и Одессы порто-франко" , вот оно зерно предательства русского бизнеса, здесь они как конченные ублюдки.😡😡😡
"...Но надеюсь, что спецслужбы и военные понимают, как опасно под боком держать криминальную клоаку под контролем Лондона..."
Надеяться конечно можно, а вот допускать этого ни в коем случае нельзя!
Одесса-мой солнечный город!
ДА!!! ДА!!!! ДА!!! ОДЕССА МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!! Я ТАМ УЧИЛСЯ В СВОЕ ВРЕМЯ!! И ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!! КИЕВ - ТОЖЕ РУССКИЙ ГОРОД!! СВОЕ НУЖНО ЗАБИРАТЬ!!! Хватит уже землями и людьми разбрасываться!!!
Одесса всегда была русской такой и будет