Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Одесса уйдёт России? Официальное заявление Минобороны. Самые жёсткие 80 часов. Кто наводил удары по Киеву?

Одесса уйдёт России? Официальное заявление Минобороны. Самые жёсткие 80 часов. Кто наводил удары по Киеву?

 Опубликован план конца войны На фоне серии ночных атак обсуждаются новые цели для поражения, возможные последствия для энергосистемы и неожиданные сценарии дальнейшего развития конфликта.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Ляшенко
Александр Ляшенко

"у Запада есть предложение, которое русский бизнес горячо поддерживает: сделать из Николаева и Одессы порто-франко" , вот оно зерно предательства русского бизнеса, здесь они как конченные ублюдки.😡😡😡

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

"...Но надеюсь, что спецслужбы и военные понимают, как опасно под боком держать криминальную клоаку под контролем Лондона..."
Надеяться конечно можно, а вот допускать этого ни в коем случае нельзя!

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

ДА!!!  ДА!!!!   ДА!!!   ОДЕССА МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!   Я ТАМ УЧИЛСЯ В СВОЕ ВРЕМЯ!!   И ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!    КИЕВ - ТОЖЕ РУССКИЙ ГОРОД!!    СВОЕ НУЖНО ЗАБИРАТЬ!!!  Хватит уже землями и людьми разбрасываться!!!