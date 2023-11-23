Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Да, всё просто объясняется. Одно не логично: почему рост пенсий с МРОТ не совпадает?ВМ: Увеличение це...
  • Валерий Шаронов
    в банках дураки не работают! и если начать копать глубоко это афера. через какое-то время это обязательно вылезет нар...ВТБ потерял 612 м...
  • мирас Закироув
    "в МИД России заявляли, что за призывы к насильственной смене власти в России Ландсбергису грозит уголовное преследов...Науседа предложил...

Президент Чехии Павел: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Президент Чехии Павел: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается для Европы ключевой угрозой, а армии ЕС в настоящий момент готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Тебя только и ждали
Ответить
15 час.
Владимир Курюкин
А чем интенсивничать будут и как долго? Если с У у нас есть некие исторические прецеденты, то в отношении европки - только одна, очередная полная капитуляция, можно традиционно в Берлине, ну, а к чехам претензии есть еще с 18 года прошлого века, да и откровенно вояки оне так себе, да и у остальных не шибко лучше.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх