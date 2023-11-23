Президент Чехии Павел: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Владимир Курюкин

А чем интенсивничать будут и как долго? Если с У у нас есть некие исторические прецеденты, то в отношении европки - только одна, очередная полная капитуляция, можно традиционно в Берлине, ну, а к чехам претензии есть еще с 18 года прошлого века, да и откровенно вояки оне так себе, да и у остальных не шибко лучше.