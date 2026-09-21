В Липецке 18-летний самокатчик сбил 12-летнего мальчика

12-летний мальчик получил травмы после столкновения с электросамокатом.Днём 18 сентября в Липецке на проспекте 60 лет СССР около 15:30 во дворе одного из домов 18-летний водитель электросамоката на полном ходу сбил 12-летнего мальчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым