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Новости Липецка

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В Липецке 18-летний самокатчик сбил 12-летнего мальчика

В Липецке 18-летний самокатчик сбил 12-летнего мальчика

12-летний мальчик получил травмы после столкновения с электросамокатом.Днём 18 сентября в Липецке на проспекте 60 лет СССР около 15:30 во дворе одного из домов 18-летний водитель электросамоката на полном ходу сбил 12-летнего мальчика.

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