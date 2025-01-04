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Беженец Дорош: немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре — 1045-й день СВО

Беженец Дорош: немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре — 1045-й день СВО

Наёмники из Германии замечены в Донецкой Народной Республике, в частности, в городе Часов Яр они стреляли артиллерийскими снарядами, расположив пушки рядом с жилыми домами, рассказал «РИА Новости» 4 декабря беженец Валерий Дорош.

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