Беженец Дорош: немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре — 1045-й день СВО

Наёмники из Германии замечены в Донецкой Народной Республике, в частности, в городе Часов Яр они стреляли артиллерийскими снарядами, расположив пушки рядом с жилыми домами, рассказал «РИА Новости» 4 декабря беженец Валерий Дорош.