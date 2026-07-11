TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

Проданная московская недвижимость и годы отчуждения: почему единственная дочь Геннадия Хазанова оборвала связь с отцом

Проданная московская недвижимость и годы отчуждения: почему единственная дочь Геннадия Хазанова оборвала связь с отцом

В 2025 году стало известно, что народный артист Геннадий Хазанов практически полностью избавился от своего имущества в Москве, продав недвижимость на общую сумму около 700 миллионов рублей, и окончательно перебрался в латвийскую Юрмалу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии