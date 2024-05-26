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Спички - не игрушка

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Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Судя по всему в Кремле наконец сделали правильные выводы из многовекторной политики которую сегодня всячески демонстрирует Казахстан и теперь Россия будет отстаивать исключительно свои интересы.

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Комментарии
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Юрий С
Ну на счёт следования санкций это неправда: пока была возможность через Казахстан перебрасывали необходимые машины и материалы. С банками хуже- они практически все с иностранным капиталом, значит деньги в основном ьуржуинские- они распоряжаются ими как хотят.
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12 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
вообще то все земли Казахстана это Русские земли а это государство создано Лениным после революции на землях России .А кто по национальности там живет ? киргизы ! У них что совей страны нет ? Не пора ли как и Украине сгореть в аду и вернуть России ее родное имущество !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Белоруссии кстати тоже надо приготовиться !
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12 час.
Алина Белова
Не согласна  с автором, что казахи ещё всё  могут изменить.  Если они не чувствуют  благодарности за то, что произошло совсем недавно ( спасли Токаева от путча ) , то они и впредь в любую минуту  могут предать. Доверие   потеряно и надо  думать, что это не кусок железной  дороги  построить  в обход Казахстана, а этот целый  трубопровод  огромной  протяжённости и наверное  в  зыбучих песках.   Не стоит даже  обсуждать этот вопрос. Решение должно быть принято с окончательной  формулировкой - Казахстан  не  участвует  в этом  проекте.
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11 час.

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