Судя по всему в Кремле наконец сделали правильные выводы из многовекторной политики которую сегодня всячески демонстрирует Казахстан и теперь Россия будет отстаивать исключительно свои интересы.
Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий С
Ну на счёт следования санкций это неправда: пока была возможность через Казахстан перебрасывали необходимые машины и материалы. С банками хуже- они практически все с иностранным капиталом, значит деньги в основном ьуржуинские- они распоряжаются ими как хотят.
Ответить
12 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
вообще то все земли Казахстана это Русские земли а это государство создано Лениным после революции на землях России .А кто по национальности там живет ? киргизы ! У них что совей страны нет ? Не пора ли как и Украине сгореть в аду и вернуть России ее родное имущество !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Белоруссии кстати тоже надо приготовиться !
Ответить
12 час.
Алина Белова
Не согласна с автором, что казахи ещё всё могут изменить. Если они не чувствуют благодарности за то, что произошло совсем недавно ( спасли Токаева от путча ) , то они и впредь в любую минуту могут предать. Доверие потеряно и надо думать, что это не кусок железной дороги построить в обход Казахстана, а этот целый трубопровод огромной протяжённости и наверное в зыбучих песках. Не стоит даже обсуждать этот вопрос. Решение должно быть принято с окончательной формулировкой - Казахстан не участвует в этом проекте.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии