Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Юрий С Ну на счёт следования санкций это неправда: пока была возможность через Казахстан перебрасывали необходимые машины и материалы. С банками хуже- они практически все с иностранным капиталом, значит деньги в основном ьуржуинские- они распоряжаются ими как хотят.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко вообще то все земли Казахстана это Русские земли а это государство создано Лениным после революции на землях России .А кто по национальности там живет ? киргизы ! У них что совей страны нет ? Не пора ли как и Украине сгореть в аду и вернуть России ее родное имущество !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Белоруссии кстати тоже надо приготовиться !