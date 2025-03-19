По мотивам творчества легендарной метал-группы Voivod выйдет «умопомрачительн...

По мотивам творчества легендарной метал-группы Voivod выйдет «умопомрачительная» метроидвания Voivod: The Nuclear WarriorУ сформированной в 1982 году легендарной канадской метал-группы Voivod появится собственная видеоигра: разработчики из эстонской студии Chaosmonger анонсировали метроидванию Voivod: The Nuclear Warrior.
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