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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По мотивам творчества легендарной метал-группы Voivod выйдет «умопомрачительн...

По мотивам творчества легендарной метал-группы Voivod выйдет «умопомрачительн...

По мотивам творчества легендарной метал-группы Voivod выйдет «умопомрачительная» метроидвания Voivod: The Nuclear WarriorУ сформированной в 1982 году легендарной канадской метал-группы Voivod появится собственная видеоигра: разработчики из эстонской студии Chaosmonger анонсировали метроидванию Voivod: The Nuclear Warrior.

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