На территории Украины «нету этих нациков», они уже не в тренде, сказал Лукашенко и призвал к прекращению боев.
Лукашенко заявляет, что Украина «уже денацифицирована»
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Второй Хрущёв.
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13 час.
Lora Некрасова
Лукашенко опять за своё, считает, что на Украине не осталось нациков, хоть они его уже не раз предавали в их договорняках. Сейчас на Украине как раз в основном остались именно нацики. Нормальных людей там или убили, сожгли, как в Одессе, похватали за мову, упрятали в свои застенки, где они и сгинули. Многие сами разбежались, кто куда. Поэтому пусть Лукашенко не берёт на себя ответственность за судьбу России. У нас для этого есть наш президент. И решать, когда и что делать, будет Россия и наше руководство.
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13 час.
Егор П
чо та пиздежом попахивает---
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5 час.
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