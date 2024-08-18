Лукашенко заявляет, что Украина «уже денацифицирована»

Lora Некрасова

Лукашенко опять за своё, считает, что на Украине не осталось нациков, хоть они его уже не раз предавали в их договорняках. Сейчас на Украине как раз в основном остались именно нацики. Нормальных людей там или убили, сожгли, как в Одессе, похватали за мову, упрятали в свои застенки, где они и сгинули. Многие сами разбежались, кто куда. Поэтому пусть Лукашенко не берёт на себя ответственность за судьбу России. У нас для этого есть наш президент. И решать, когда и что делать, будет Россия и наше руководство.