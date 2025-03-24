Медицинская «Буханочка» с ранеными бойцами в Курской области. Машина оснащена комплектом защитных сеток и комплексом РЭБ противодействия БПЛА.
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Медицинская «Буханочка» с ранеными бойцами в Курской области. Машина оснащена комплектом защитных сеток и комплексом РЭБ противодействия БПЛА.
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