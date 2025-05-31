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Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

В Приморье группу врачей обвиняют в торговле детьми. По данным прокуратуры региона, с 2018-го по 2022 год они продали 13 новорожденных, оформляя документы с ложными данными о бесплодии родителей.

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Комментарии
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Александр Б
Ты хоть понял, что написал
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11 час.
АБ
Александр Б
Ты хоть понял, что написал? Или ты писатель, а не читатель?
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11 час.
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