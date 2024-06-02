5 лосей и 7 косуль сбили на дорогах Калужской области

С начала 2024 года на дорогах Калужской области произошли ДТП с участием 5 лосей и 7 косуль, сообщает пресс-служба областного правительстваС начала 2024 года на дорогах Калужской области произошли ДТП с участием 5 лосей и 7 косуль, сообщает пресс-служба областного правительства.
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