5 лосей и 7 косуль сбили на дорогах Калужской области

С начала 2024 года на дорогах Калужской области произошли ДТП с участием 5 лосей и 7 косуль, сообщает пресс-служба областного правительстваС начала 2024 года на дорогах Калужской области произошли ДТП с участием 5 лосей и 7 косуль, сообщает пресс-служба областного правительства.