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Царьград

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Беларусь и Узбекистан нацелились на товарооборот в $2 млрд

Беларусь и Узбекистан нацелились на товарооборот в $2 млрд

В Минске 6 октября прошла встреча представителей общества «Беларусь — Узбекистан» с директором Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжоном Сабировым, в которой участвовал посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов.

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