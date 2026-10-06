Беларусь и Узбекистан нацелились на товарооборот в $2 млрд

В Минске 6 октября прошла встреча представителей общества «Беларусь — Узбекистан» с директором Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжоном Сабировым, в которой участвовал посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов.
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