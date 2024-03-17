Сегодня – Прощеное воскресенье и проводы Масленицы: афиша мероприятий в Краснодаре

Мэрия Краснодара сообщает о мероприятиях, которые пройдут в течение дня на территории города. Центр активности - на Пушкинской площади, где с 10:00 до 20:00 проходит фестиваль, посвященный проводам Масленицы.
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