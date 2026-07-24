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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не верю, что «Балтика» запрыгнет выше прошлого сезона –Талалаеву предстоит преодолеть классические проблемы второго сезона Конте». Прогноз Васильева на итоги РПЛ

Илья Васильев сделал прогноз на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. Автор Спортса’’ считает, что чемпионом станет «Зенит», «Спартак» займет второе место, а «Краснодар» замкнет тройку.

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