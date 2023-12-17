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На шпиль Нотр-Дама вернули медного петуха

На шпиль Нотр-Дама вернули медного петуха

Новая фигура медного петуха была поднята на вершину шпиля Нотр-Дама, собора Парижской Богоматери. BFM TV называет это событие важной вехой – ремонт поврежденного пожаром парижского собора планируется завершить в ближайшие 12 месяцев.

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