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Наш потерянный мир

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Лантратова окажет помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

Лантратова окажет помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее аппарат поддерживает постоянную связь с жителями Белгорода, пострадавшими в результате удара ВСУ, и обеспечивает их необходимой правовой и гуманитарной помощью.

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