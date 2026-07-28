Лантратова окажет помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее аппарат поддерживает постоянную связь с жителями Белгорода, пострадавшими в результате удара ВСУ, и обеспечивает их необходимой правовой и гуманитарной помощью.
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