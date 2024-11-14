В Госдуму внесут законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

В частности – о зачислении доходов на специальный рублёвый счёт Сегодня в Госудуму внесут законопроект, который касается контроля за деятельностью иностранных агентов, сообщил сегодня в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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