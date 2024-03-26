Цель теракта 22 марта -- посеять панику в российском обществе -- президент В. Путин

Москва, 25 марта /Синьхуа/ -- Цель теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле" -- посеять панику в российском обществе, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по мерам, принимаемым после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.