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Аргументы недели

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Фрагмент черепа возрастом 224 000 лет переписывает историю заселения Европы

Фрагмент черепа возрастом 224 000 лет переписывает историю заселения Европы

Палеоантропологи обнаружили в Испании останки древнего человека с чертами, которые считались исчезнувшими сотни тысяч лет назад.

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