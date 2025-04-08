Эксперт Юшков: падение цен на нефть — напряженно, но не катастрофично для России

Падение цен на нефть не является катастрофичным для России. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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