Сегодняшний город Калининград и окружающая его местность (часть бывшей Восточной Пруссии со столицей Кёнигсберг) никогда не были российскими, они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году, но это уже не важно.
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