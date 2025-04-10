Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

"Пропусти, насяльника": мигранты пытались дать взятку полицейским в Зауралье

"Пропусти, насяльника": мигранты пытались дать взятку полицейским в Зауралье

Теперь они могут отправиться в тюрьму.В Зауралье пресекли попытку дать взятку инспектору ДПС. На трассе "Иртыш" (350 км) сотрудники межмуниципального отдела МВД "Макушинский" остановили для проверки минивэн с иностранными номерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх