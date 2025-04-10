"Пропусти, насяльника": мигранты пытались дать взятку полицейским в Зауралье

Теперь они могут отправиться в тюрьму.В Зауралье пресекли попытку дать взятку инспектору ДПС. На трассе "Иртыш" (350 км) сотрудники межмуниципального отдела МВД "Макушинский" остановили для проверки минивэн с иностранными номерами.