Politico: Япония, США и Филиппины начнут патрулирование Южно-Китайского моря

Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Oswald F/Keystone Press Agency Япония, Соединенные Штаты и Филиппины начнут совместное военно-морское патрулирование в Южно-Китайском море для противодействия Китаю, сообщает газета Politico.
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