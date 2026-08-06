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МИД России: логика эскалации конфликта за счет военного усиления Украины ущербна

МИД России: логика эскалации конфликта за счет военного усиления Украины ущербна

Логика эскалации конфликта за счет военного усиления украинской армии ущербна и грозит непредсказуемыми последствиями, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

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