Жителей Уссурийска призвали очистить от мусора территории: ожидается пожароопасный сезон

Жителей Уссурийска призвали очистить от мусора территории: ожидается пожароопасный сезон

К предстоящему пожароопасному сезону начали готовиться в Уссурийске. На въездах в села установлено 40 информационных щитов о пожарной безопасности.

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