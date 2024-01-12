«Соня, так хочется рисовать...»

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года О выпускнике Баухауса Эрихе Борхерте и выпускнице ВХУТЕМАСа Софье Матвеевой, соединенных, а затем разделенных перипетиями XX века, — в материале «Культуры».