«Соня, так хочется рисовать...»

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года О выпускнике Баухауса Эрихе Борхерте и выпускнице ВХУТЕМАСа Софье Матвеевой, соединенных, а затем разделенных перипетиями XX века, — в материале «Культуры».
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