Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз

Знаменитый «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» кисти Леонардо да Винчи, который называют также «Мона Лиза» или «Джоконда», рассказывает не только о моде начала XVI века, но и о давности существования аутоиммунного заболевания алопеция.