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SOTA: журналисты, задержанные на антивоенной акции в Петербурге, провели в отделе полиции 7 часов

Сотрудников издания SOTA — журналистку Нику Самусик и фотокорреспондента Ивана Петрова — несколько часов продержали в отделах полиции после незаконного задержания на петербургской акции против военной операции в Украине.

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